I cubani protestano il finanziamento UE del regime di Havana mentre aumentano le tensioni

I cubani residenti negli Stati Uniti si sono riuniti oggi a Washington, D.C., davanti alla Delegazione dell'Unione Europea, per denunciare la complicità dell'UE nel finanziamento del regime comunista di Cuba. I cartelli dei manifestanti hanno esibito scritte come “UE, non finanziare la dittatura”, “Le democrazie non devono finanziare le dittature” e “Questa dimostrazione a Cuba sarebbe impossibile”.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260223881960/it/

Cubans from across the United States gathered yesterday in Washington, D.C., outside the Delegation of the European Union, to denounce the EU’s role in financing Cuba’s communist state. The demonstration featured leading Cuban opposition groups including the Assembly of the Cuban Resistance and Cuban Freedom March along with former Cuban political prisoners, Veterans of the Bay of Pigs, Florida State Senator Alexis Calatayud, Miss Universe Cuba 2025 Lina Luaces, and television personality Lili Estefan. Photo: Assembly of the Cuban Resistance.

Alla manifestazione hanno partecipato i principali gruppi dell'opposizione al regime cubano, tra cui l'Assembly of the Cuban Resistance e la Cuban Freedom March, assieme a ex-prigionieri politici cubani, Veterans of the Bay of Pigs, il senatore dello stato della Florida Alexis Calatayud, la Miss Universo cubana 2025 Lina Luaces e la celebrità televisiva Lili Estefan.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260223881960/it/

Per maggiori informazioni:

Silvia Gutiérrez-Boronat

Directorio Democratico

silvia@directorio.org

786-287-0775





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire