Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

I cmo affrontano una resa dei conti tra “reputazione e risultati”, secondo l’Outlook 2026 di NIQ

AA

NielsenIQ (NYSE: NIQ), un leader mondiale nel settore dell’intelligence sui consumatori, ha pubblicato oggi il rapporto CMO Outlook: Guide to 2026 , che mette in luce come i cmo stiano affrontando un punto di svolta cruciale tra la creazione del brand e la responsabilità in termini di fatturato. Secondo il rapporto, l’83% dei cmo continuano ad avere fiducia nel valore del loro brand, pur dovendo gestire budget inferiori e una crescente attenzione al ritorno sul ROI.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251118321821/it/

NIQ CMO Outlook: Guide to 2026

NIQ CMO Outlook: Guide to 2026

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Referente per i media: media.relations@niq.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario