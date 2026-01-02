Giornale di Brescia
I clienti individuali e gli hedge fund di Interactive Brokers in media hanno sovraperformato l'Indice S&P 500 nel 2025

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un broker elettronico automatizzato globale, oggi ha annunciato che i suoi clienti hanno sovraperformato l'Indice S&P 500 nel 2025, riflettendo i vantaggi dell'efficienza dei costi, della qualità dell'esecuzione e dell'ampio accesso ai mercati globali.

Nel 2025, i clienti individuali di Interactive Brokers hanno ottenuto un ritorno medio del 19,20%, rispetto al 17,9% dell'Indice S&P. Durante lo stesso periodo, i clienti hedge fund di Interactive Brokers hanno ottenuto un ritorno medio pari al 28,91%, sovraperformando l'indice di circa 11 punti percentuali.

