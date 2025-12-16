Giornale di Brescia
I clienti di Volante Technologies si orientano con successo tra le scadenze normative fondamentali per i pagamenti internazionali SEPA istantanei e SWIFT globali nell'UE

Volante Technologies , il leader globale nei Payments as a Service (PaaS) , oggi ha annunciato l'aggiornamento riuscito dei suoi clienti per rispondere all'ultima normativa SEPA Instant Payments Regulation (IPR) e SWIFT SRG 2025, entrata in vigore rispettivamente il 9 ottobre e il 22 novembre 2025. Questo annuncio segue l'importante aggiornamento FedISO di luglio, che ha trasferito migliaia di miliardi di dollari in pagamenti al nuovo formato di messaggistica ISO 20022.

SEPA IPR è un notevole traguardo europeo, che richiede l'esecuzione di pagamenti entro 10 secondi e in qualsiasi momento della giornata, per tutto l'anno.

