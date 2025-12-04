I-care Group continua l'espansione globale con un braccio di formazione europeo

I-care Group, il leader globale nelle soluzioni di manutenzione predittiva e affidabilità, annuncia il lancio di Technical Associates of Europe (TAE), una nuova organizzazione indipendente e certificata con sede a Mons, Belgio. Questa iniziativa strategica rafforza lo sviluppo globale ed estende la sua offerta di formazione professionale nelle tecnologie di manutenzione, affidabilità, lubrificazione e manutenzione predittiva.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251204366515/it/

Basandosi sulla tradizione di Technical Associates of Charlotte (TAC) — un'organizzazione statunitense fondata nel 1961 e acquisita da I-care Group nel 2023 —Technical Associates of Europe rappresenta una importante espansione dell'ecosistema di formazione di I-care.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251204366515/it/

Maxime Limbourg

maxime.limbourg@icareweb.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire