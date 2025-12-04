Giornale di Brescia
Business Wire

I-care Group continua l'espansione globale con un braccio di formazione europeo

I-care Group, il leader globale nelle soluzioni di manutenzione predittiva e affidabilità, annuncia il lancio di Technical Associates of Europe (TAE), una nuova organizzazione indipendente e certificata con sede a Mons, Belgio. Questa iniziativa strategica rafforza lo sviluppo globale ed estende la sua offerta di formazione professionale nelle tecnologie di manutenzione, affidabilità, lubrificazione e manutenzione predittiva.

Basandosi sulla tradizione di Technical Associates of Charlotte (TAC) — un'organizzazione statunitense fondata nel 1961 e acquisita da I-care Group nel 2023 —Technical Associates of Europe rappresenta una importante espansione dell'ecosistema di formazione di I-care.

