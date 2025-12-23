I-care diventa un'azienda unicorno

I-care annuncia il completamento di una raccolta fondi e di un round di rifinanziamento da 20 milioni di euro, eseguito come round riservato per gli azionisti e i dipendenti esistenti. Sulla base di questa operazione, la valutazione del gruppo raggiunge 1 miliardo di euro, rendendo I-care un'azienda unicorno.

"Diventare un unicorno è un traguardo simbolico. Per raggiungerlo, abbiamo scelto di investire prima di raccogliere i frutti: abbiamo scommesso sull'AI quando pochi ci credevano, abbiamo dato priorità alla R&S, e abbiamo sviluppato la nostra unità produttiva. Queste scelte sono state a volte difficili, ma essenziali per restare al passo con i tempi. Oggi, i nostri risultati confermano che questa era la strategia giusta", spiega Fabrice Brion, CEO di I-care.

Questo round di raccolta fondi è il primo passo in un piano di sviluppo in tre fasi. Dopo l'operazione “Eau Rouge” nel 2022, che ha consentito ad I-care di diventare il leader mondiale nella manutenzione predittiva, ora la società si è imposta un chiaro obiettivo: accelerare la sua crescita per aumentare la sua quota di mercato.

La seconda fase di questo piano verrà lanciata nel 2026 e mirerà ad attrarre investitori esterni.

La terza fase corrisponde a un'offerta pubblica iniziale, che I-care ha deciso di posticipare la primavera scorsa.

In vent'anni, I-care ha trasformato un'avventura imprenditoriale iniziata a Mons, Belgio, in un gruppo internazionale. Oggi, la società annuncia ricavi annuali consolidati di oltre 100 milioni di euro, un portafoglio ordini del valore di oltre 200 milioni di euro, e una forza lavoro di oltre 1.000 dipendenti. Negli ultimi otto anni, I-care ha inoltre perseguito una strategia di crescita esterna, rilevando e integrando otto aziende, molte delle quali con sede all'estero.

Dal lancio della produzione dei suoi sensori di nuova generazione e del modello Wi-care as a Service, una soluzione completa basata su abbonamento, I-care ha registrato una forte crescita. L'impianto produttivo Industry 4.0 del gruppo ora consente rapidi aumenti dei volumi, con una capacità produttiva annunciata di un massimo di 2.000 sensori al giorno. La piattaforma I-see™ basata sull'IA monitora più di 150.000 sensori per prevedere guasti e ottimizzare le operazioni di manutenzione per i clienti.

“Il settore della manutenzione predittiva sta crescendo in tutto il mondo a incrementi di doppie cifre. I-care ora ha tutto ciò di cui ha bisogno per rivestire un ruolo principale in questo mercato”, ha dichiarato Arnaud Stiévenart, cofondatore del gruppo.

Informazioni su I-care :

Il Gruppo I-care è un leader globale nella manutenzione predittiva, monitorando centinaia di migliaia di macchine industriali in tutto il mondo con tecnologie avanzate, compresi i nostri sensori di vibrazione Wi-care™.

La nostra missione è quella di cambiare il modo in cui funziona il mondo. I-see™, la nostra piattaforma basata sull'IA, si integra perfettamente con le soluzioni I-care e i sistemi esterni grazie alla sua API aperta. Raccoglie i dati da tutte le tecniche PdM, fornisce previsioni di guasti con mesi di anticipo e alimenta i sistemi esterni con informazioni essenziali per ottimizzare le operazioni di manutenzione.

Fondata nel 2004 in Belgio, I-care impiega oltre 1000 persone, gestisce 36 sedi in 16 Paesi (Asia-Pacifico, EMEA e USA), e offre competenze in affidabilità e manutenzione predittiva in tutto il mondo a clienti in più di 55 Paesi.

I-care ha vinto diversi premi per le sue innovazioni, tra cui il 2024 Supplier Award di ADM per i servizi di affidabilità, il Factory Innovation Award all'Hannover Messe, e il 2025 Solutions Award a The Reliability Conference. Per maggiori informazioni, visitare www.icareweb.com .

