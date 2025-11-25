Hytera presenterà l'S1 E al PMRExpo 2025

Hytera, un fornitore leader globale di tecnologie e soluzioni per comunicazioni di importanza critica, oggi ha presentato S1 E , un ricetrasmittente pronto per l'uso, di dimensioni palmari, progettato specificamente per il settore del commercio al dettaglio, ampliando il portafoglio della Series S e offrendo un'altra opzione per permettere agli utenti al dettaglio di scegliere le loro operazioni giornaliere. S1 E farà il suo debutto al PMRExpo, la fiera premier europea per la comunicazione sicura e critica per le missioni e le aziende, che si svolgerà dal 25 al 27 novembre 2025, alla Koelnmesse di Colonia, Germania.

Hytera New Released Licence-free Analogue Business Radio S1 E

Aderendo al linguaggio stilistico esclusivo della S Series, S1 E abbina un'estetica raffinata, moderna e minimalista con una pratica funzionalità.

