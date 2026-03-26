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Hytera presenta il PNC660 450MHz: un nuovo dispositivo certificato per le reti strategiche per alimentazione ed energia

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Hytera Communications, fornitore leader globale di tecnologie e soluzioni essenziali di comunicazione, in occasione di MWC Barcelona ha presentato PNC660 450MHz MCX Smart Device , un terminale avanzato strategico per reti 450MHz LTE e 5G private . Grazie all'integrazione di servizi vocali, video e di dati con sicurezza multilivello, il PNC660 450MHz abilita comunicazioni affidabili all'interno di ampie aree operative, supportando esigenze in evoluzione di banda larga strategica .

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260325156756/it/

Hytera PNC660 450MHz MCX Smart Device for mission-critical 450 MHz networks.

Hytera PNC660 450MHz MCX Smart Device for mission-critical 450 MHz networks.

Il dispositivo è stato inserito nella whitelist di 450connect, che ne ha convalidato la compatibilità con reti a banda larga a 450MHz dedicate e la predisposizione alla distribuzione commerciale per fornitori di energia e alimentazione e per altre infrastrutture critiche.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

lele.yao@hytera.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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