Hytera annuncia l'ingresso nella whitelist 450Connect del PNC660 450MHz al MWC 2026

Hytera, fornitore globale leader nel settore delle tecnologie e soluzioni per comunicazioni critiche, ha annunciato che il suo dispositivo intelligente mission-critical, PNC660 450MHz, ha ottenuto la certificazione whitelist da 450Connect durante il Mobile World Congress 2026 (MWC26), tenutasi dal 2 al 5 marzo a Barcellona, Spagna. Questa certificazione autorizza il dispositivo per la piena distribuzione commerciale sulle reti private a banda larga a 450MHz in Europa, segnando una tappa importante per Hytera nella fornitura di soluzioni di comunicazione affidabili, sicure e robuste a fornitori di energia e ad altri settori infrastrutturali di importanza critica.

450Connect è il licenziatario esclusivo, nonché operatore della rete radio nazionale a 450MHz in Germania e in tutta Europa.

