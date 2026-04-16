Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

HYROX e Amazfit rafforzano il sodalizio con una collaborazione triennale a livello globale

AA

Amazfit, un marchio leader nel settore dei dispositivi indossabili intelligenti, di proprietà di Zepp Health, oggi ha annunciato una nuova collaborazione triennale a livello globale con HYROX, la World Series of Fitness Racing (competizione internazionale di fitness racing), ampliando notevolmente la collaborazione regionale esistente in un accordo di portata mondiale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260415101549/it/

Amazfit and HYROX announce a new three-year global partnership that expands their collaboration worldwide and reinforces Amazfit’s exclusive position in the smart wearables category across HYROX events.

Amazfit and HYROX announce a new three-year global partnership that expands their collaboration worldwide and reinforces Amazfit’s exclusive position in the smart wearables category across HYROX events.

Questo sodalizio più ampio migliora l'esperienza degli atleti e dei partecipanti HYROX nelle fasi di allenamento, gara e recupero , grazie a una serie più ampia di categorie esclusive di dispositivi indossabili intelligenti, tra cui orologi smart, anelli smart, fotocamere smart, occhiali smart e cinturini smart, assieme a esperienze di applicazioni connesse, modalità di allenamento specifiche per HYROX e alcune integrazioni di dati relativi alle prestazioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Mary Thompson Woodbury
Responsabile delle PR, Amazfit North America
Mary.woodbury@zepp.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario