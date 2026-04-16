HYROX e Amazfit rafforzano il sodalizio con una collaborazione triennale a livello globale

Amazfit, un marchio leader nel settore dei dispositivi indossabili intelligenti, di proprietà di Zepp Health, oggi ha annunciato una nuova collaborazione triennale a livello globale con HYROX, la World Series of Fitness Racing (competizione internazionale di fitness racing), ampliando notevolmente la collaborazione regionale esistente in un accordo di portata mondiale.

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Amazfit and HYROX announce a new three-year global partnership that expands their collaboration worldwide and reinforces Amazfit’s exclusive position in the smart wearables category across HYROX events.

Questo sodalizio più ampio migliora l'esperienza degli atleti e dei partecipanti HYROX nelle fasi di allenamento, gara e recupero , grazie a una serie più ampia di categorie esclusive di dispositivi indossabili intelligenti, tra cui orologi smart, anelli smart, fotocamere smart, occhiali smart e cinturini smart, assieme a esperienze di applicazioni connesse, modalità di allenamento specifiche per HYROX e alcune integrazioni di dati relativi alle prestazioni.

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Mary Thompson Woodbury

Responsabile delle PR, Amazfit North America

Mary.woodbury@zepp.com





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