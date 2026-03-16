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HyperLight presenta un ricetrasmettitore di riferimento a basso consumo basato su TFLN 1.6T-DR8, assemblato da TFC

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HyperLight Corporation (“HyperLight”) oggi ha annunciato un importante traguardo nel networking ottico a basso consumo con la dimostrazione delle prestazioni di un ricetrasmettitore ottico da 1.6T-DR8 che utilizza la TFLN Chiplet™ Platform di HyperLight.

Il modulo di riferimento è stato dimostrato con il supporto tecnico e produttivo di Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. (SZSE: 300394, o "TFC"). Il progetto di riferimento raggiunge un consumo energetico di 20W in un modulo 1.6T-DR8 totalmente risincronizzato, che rappresenta una riduzione di circa il 20% del consumo energetico a livello di modulo rispetto alle tecnologie alternative. La riduzione viene ottenuta attraverso una semplice implementazione di tipo drop-in del trasmettitore basata su un singolo circuito integrato fotonico a film sottile in niobato di litio (TFLN PIC).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Media
HyperLight
Joe Balaban
info@hyperlightcorp.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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