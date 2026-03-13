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HyperLight presenta modulatori di riferimento da 145 GHz per consentire lo sviluppo di comunicazioni dati a 448Gbps per corsia e telecomunicazioni a 260GBaud

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HyperLight Corporation, creatore della piattaforma TFLN Chiplet™, oggi ha annunciato l'uscita del suo 145 GHz Packaged Intensity Modulator (IM) , che amplia il portafoglio di modulatori ad alta velocità dell'azienda. Il nuovo dispositivo è progettato per fornire larghezza di banda di modulazione ultra-ampia, un'elevata fedeltà del segnale e un controllo stabile del funzionamento, consentendo una modulazione di intensità a rilevamento diretto (IMDD) di 448 Gbps per corsia, collegamenti coerenti da 260 GBaud e sistemi fotonici RF a banda larga.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260312204902/it/

Fig. 1: HyperLight’s 145 GHz intensity modulator for 448Gbps per lane IMDD and 260GBaud coherent applications, with operational electro-optical bandwidth >145GHz, stable bias control, 0.8 mm-connector; available in O-, C-, and L-bands.

Fig. 1: HyperLight’s 145 GHz intensity modulator for 448Gbps per lane IMDD and 260GBaud coherent applications, with operational electro-optical bandwidth >145GHz, stable bias control, 0.8 mm-connector; available in O-, C-, and L-bands.

Con l'aumento continuo dei requisiti di velocità simbolica e larghezza di banda analogica nelle interconnessioni dei data center, nelle infrastrutture fotoniche basate sull'intelligenza artificiale e negli ambienti di test di laboratorio, i progettisti di sistemi richiedono sempre più spesso modulatori di intensità ad alte prestazioni con larghezza di banda superiore a 130 GHz, che rimangano tuttavia pratici da implementare.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per informazioni per i media, contattare: info@hyperlightcorp.com

Per informazioni sui prodotti e i servizi, contattare: sales@hyperlightcorp.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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