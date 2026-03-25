Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Hyperice nominata per l'inclusione nell'elenco annuale delle Aziende più innovative al mondo nel 2026 di Fast Company

AA

Hyperice , un marchio di wellness altamente performante, è stata nominata per l'inclusione nel prestigioso elenco delle Aziende più innovative al mondo nel 2026 di Fast Company . L'elenco di quest'anno rende omaggio alle aziende che stanno plasmando l'industria e la cultura attraverso le proprie innovazioni. Assieme alle 50 aziende più innovative al mondo, Fast Company riconosce 720 premiati in 59 settori e regioni.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260324427466/it/

The past 12 months have marked one of the most prolific periods of product innovation in Hyperice's history, spanning every major technology category in the company's portfolio.

The past 12 months have marked one of the most prolific periods of product innovation in Hyperice's history, spanning every major technology category in the company's portfolio.

"Essere nominati per l'inclusione nell'elenco di Fast Company per la seconda volta è un momento di orgoglio per il nostro team e di riflessione sul ritmo al quale siamo riusciti a innovare", ha dichiarato Jim Huether, CEO di Hyperice.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Jack Taylor PR
hyperice@jacktaylorpr.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario