HW International cambia la ragione sociale in Dubois, unendo la sua attività sotto un'unica denominazione globale

HW International diventa Dubois, riunendo le sue operazioni europee e australiane sotto un'unica identità globale.

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Maurits Kleingeld, Owner, Dubois

In Australia, questo comprende un cambiamento di ragione sociale da HW Wood Australia Pty Ltd a Dubois Insurance Pty Ltd, completando la transizione del gruppo in un'unica identità unificata in tutti i mercati.

L'iniziativa fa seguito all'acquisto nel 2025 da parte dell'amministrazione e inaugura la prossima fase nello sviluppo dell'azienda sotto la guida della famiglia proprietaria.

Il nome Dubois, che significa "di legno", si riferisce alle origini dell'azienda sotto il fondatore Hugh Wood e riflette i principi che continuano a guidarla: comunicazioni chiara, attenzione ai particolari e collaborazione tra team e mercati.

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Danielle Kleingeld

dkleingeld@duboisgroup.com

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