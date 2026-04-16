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HW International cambia la ragione sociale in Dubois, unendo la sua attività sotto un'unica denominazione globale

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HW International diventa Dubois, riunendo le sue operazioni europee e australiane sotto un'unica identità globale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260415700857/it/

Maurits Kleingeld, Owner, Dubois

Maurits Kleingeld, Owner, Dubois

In Australia, questo comprende un cambiamento di ragione sociale da HW Wood Australia Pty Ltd a Dubois Insurance Pty Ltd, completando la transizione del gruppo in un'unica identità unificata in tutti i mercati.

L'iniziativa fa seguito all'acquisto nel 2025 da parte dell'amministrazione e inaugura la prossima fase nello sviluppo dell'azienda sotto la guida della famiglia proprietaria.

Il nome Dubois, che significa "di legno", si riferisce alle origini dell'azienda sotto il fondatore Hugh Wood e riflette i principi che continuano a guidarla: comunicazioni chiara, attenzione ai particolari e collaborazione tra team e mercati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Danielle Kleingeld
dkleingeld@duboisgroup.com
C:+447920024624



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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