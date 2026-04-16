HW International cambia la ragione sociale in Dubois, unendo la sua attività sotto un'unica denominazione globale
HW International diventa Dubois, riunendo le sue operazioni europee e australiane sotto un'unica identità globale.
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Maurits Kleingeld, Owner, Dubois
In Australia, questo comprende un cambiamento di ragione sociale da HW Wood Australia Pty Ltd a Dubois Insurance Pty Ltd, completando la transizione del gruppo in un'unica identità unificata in tutti i mercati.
L'iniziativa fa seguito all'acquisto nel 2025 da parte dell'amministrazione e inaugura la prossima fase nello sviluppo dell'azienda sotto la guida della famiglia proprietaria.
Il nome Dubois, che significa "di legno", si riferisce alle origini dell'azienda sotto il fondatore Hugh Wood e riflette i principi che continuano a guidarla: comunicazioni chiara, attenzione ai particolari e collaborazione tra team e mercati.
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Danielle Kleingeld
dkleingeld@duboisgroup.com
C:+447920024624
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