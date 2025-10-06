Giornale di Brescia
HumanX porta in Europa il palcoscenico più grande dell'IA con l'espansione ad Amsterdam

HumanX, il più importante evento di IA al mondo, sta ufficialmente arrivando in Europa. Realizzata dal team che sta dietro le quinte di Money20/20, Shoptalk e HLTH, l'organizzazione ha annunciato oggi il lancio di HumanX EMEA, un nuovo convegno globale che si terrà dal 22 al 24 settembre 2026, al The RAI di Amsterdam.

Già stabilito come ecosistema di preferenza che abilita la strategia e l'implementazione dell'IA aziendale e la collaborazione in vari settori negli Stati Uniti, HumanX ora porta la sua piattaforma consolidata in Europa in un momento di slancio storico per l'ecosistema IA della regione.

Barry Salmon
Responsabile dei media, HumanX
barry@humanx.co



