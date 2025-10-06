HumanX porta in Europa il palcoscenico più grande dell'IA con l'espansione ad Amsterdam

HumanX, il più importante evento di IA al mondo, sta ufficialmente arrivando in Europa. Realizzata dal team che sta dietro le quinte di Money20/20, Shoptalk e HLTH, l'organizzazione ha annunciato oggi il lancio di HumanX EMEA, un nuovo convegno globale che si terrà dal 22 al 24 settembre 2026, al The RAI di Amsterdam.

Già stabilito come ecosistema di preferenza che abilita la strategia e l'implementazione dell'IA aziendale e la collaborazione in vari settori negli Stati Uniti, HumanX ora porta la sua piattaforma consolidata in Europa in un momento di slancio storico per l'ecosistema IA della regione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251006365413/it/

Barry Salmon

Responsabile dei media, HumanX

barry@humanx.co





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire