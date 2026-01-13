HumanX Amsterdam presenta i nomi dei primi 100 oratori e porta in Europa i colossi globali dell'AI

HumanX, il summit AI mondiale mirato ai dirigenti e agli innovatori, oggi ha presentato l'elenco dei primi 100 oratori e dà il via alle registrazioni a HumanX Amsterdam, in programma il 22–24 settembre 2026 presso il RAI.

Organizzato dal team che ha creato Money20/20, Shoptalk e HLTH, HumanX Amsterdam porta in Europa la collaudata formula del suo evento di punta, nonché raduno dei migliori ecosistemi negli Stati Uniti. L'appuntamento richiama oltre 2.500 alti dirigenti impegnati a superare il clamore mediatico per promuovere un'implementazione pratica e responsabile dell'AI in ogni settore.

