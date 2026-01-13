Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

HumanX Amsterdam presenta i nomi dei primi 100 oratori e porta in Europa i colossi globali dell'AI

AA

HumanX, il summit AI mondiale mirato ai dirigenti e agli innovatori, oggi ha presentato l'elenco dei primi 100 oratori e dà il via alle registrazioni a HumanX Amsterdam, in programma il 22–24 settembre 2026 presso il RAI.

Organizzato dal team che ha creato Money20/20, Shoptalk e HLTH, HumanX Amsterdam porta in Europa la collaudata formula del suo evento di punta, nonché raduno dei migliori ecosistemi negli Stati Uniti. L'appuntamento richiama oltre 2.500 alti dirigenti impegnati a superare il clamore mediatico per promuovere un'implementazione pratica e responsabile dell'AI in ogni settore.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto con i media:
Barry Salmon
Responsabile dei media
barry@humanx.co



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario