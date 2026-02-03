Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

HTEC in una ricerca rivela la vera sfida per la scalabilità dell'AI, e non si tratta della tecnologia

AA

L'IA è passata dall'ambizione all'azione. Tutte le organizzazioni la stanno implementando ma, nella parte dei casi, la vera sfida è appena iniziata.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260203814518/it/

HTEC, a global AI‑first provider of software and hardware design and engineering services, released Executive Summary: A Cross‑Industry View of the State of AI in 2025, a global research report capturing how senior executives are navigating the next phase of AI transformation—and why scaling value remains elusive.

HTEC, a global AI‑first provider of software and hardware design and engineering services, released Executive Summary: A Cross‑Industry View of the State of AI in 2025, a global research report capturing how senior executives are navigating the next phase of AI transformation—and why scaling value remains elusive.

Oggi HTEC , fornitore globale di servizi di progettazione e ingegneria di software e hardware orientati all'AI, ha pubblicato Executive Summary: A Cross‑Industry View of the State of AI in 2025 (Breve panoramica dirigenziale: una visione intersettoriale dello stato dell'AI nel 2025), un rapporto frutto di una ricerca globale che svela il modo in cui gli alti dirigenti affrontano la prossima fase della trasformazione dell'AI e perché il valore della scalabilità resta un obiettivo sfuggente.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto con i media:
media@htecgroup.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario