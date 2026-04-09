HPE acquisisce la licenza sui brevetti offerti tramite il pool Sisvel Wi-Fi Multimode

Hewlett Packard Enterprise (HPE) è diventata l'ultima azienda ad acquisire la licenza sui brevetti offerti tramite il pool Sisvel Wi-Fi Multimode, recentemente introdotto. L'iniziativa unisce l'azienda a Sony Group Corporation, Huawei, Panasonic, Philips e ZTE come licenziataria del programma. Queste ultime aziende sono anche concessori di licenza, assieme a KPN, Mitsubishi Electric, Orange, Aegis 11 SA (affiliata Sisvel), SK Telecom e Wilus.

HPE è un'importante presenza nel mercato globale dei WLAN, nonché un principale produttore di router destinati ai consumatori e alle aziende. L'accordo con Sisvel è stato raggiunto su base amichevole.

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