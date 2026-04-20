Horse Powertrain presenta la trasmissione a trazione diretta X-Range C15 Direct Drive per l'ibridizzazione delle piattaforme BEV

Horse Powertrain , leader globale nell'ambito dei sistemi di trasmissione innovativi e a basse emissioni, presenterà una nuovissima trasmissione "all-in-one" in occasione dell'evento Beijing Auto Show 2026: la X-Range C15 Direct Drive.

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Left-facing view of the HORSE X-Range C15 Direct Drive

La soluzione ultra-compatta X-Range C15 Direct Drive integra una trasmissione completamente ibrida, tra cui un motore a 4 cilindri, tramissione, elettronica di alimentazione e un motore elettrico, in un'unica unità compatta con un alloggiamento comune, pensata per essere inserita nel sottotelaio posteriore, consentendo un'installazione a doppio isolamento per garantire le migliori prestazioni NVH.

La X-Range C15 Direct Drive è stata progettata come trasmissione "all-in-one" per sostituire l'unità di trazione elettrica posteriore di una piattaforma BEV esistente.

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