Horse Powertrain presenta il suo sistema ibrido leggero da V6 al Beijing Auto Show 2026
In vista del Beijing Auto Show 2026, Horse Powertrain, leader globale nei sistemi di trasmissione innovativi e a basse emissioni, ha presentato HORSE W30, il primo motore da V6 pronto alla produzione dell'azienda.
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The front view of the HORSE W30 engine.
L'HORSE W30 rappresenta la prima occasione per Horse Powertrain di trasferire le proprie competenze nello sviluppo di motori ottimizzati a tre e quattro cilindri alla categoria V6. Facendo ricorso alle proprie competenze, Horse Powertrain ha sviluppato il V6 più leggero disponibile sul mercato e ha creato un V6 con priorità all'ibrido caratterizzato da consumo di carburante ed efficienza eccezionali.
L'HORSE W30 è un motore da 3 litri che può essere inserito in una configurazione trasversale o longitudinale, in modo da poter essere fornito con un ampio ventaglio di veicoli.
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Kate Saxton : kate.saxton@horse-powertrain.com , +34 679 07 20 87
Performance Communications : horse@performancecomms.com
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