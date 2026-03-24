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HJS Foundation rilascia JEP Protocol & HJS Framework: la "Black Box" per l'AI, che consente il controllo umano verificabile

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HJS Foundation (Human Judgment Systems Foundation) oggi ha rilasciato due soluzioni complementari: il Judgment Event Protocol (JEP) e lo schema Human Judgment Structure (HJS). In qualità di minimalist open standard, JEP genera registrazioni a prova di manomissione relativi alla responsabilità delle decisioni prese dall'intelligenza artificiale, proprio come la scatola nera di un aereo; HJS integra la logica del giudizio umano nei processi operativi dell'AI: insieme, trasformano il "controllo umano" da un requisito normativo a un fatto tecnico verificabile, fornendo una soluzione tecnica opzionale per la responsabilità dell'AI.

Come provare che le decisioni prese dell'AI (come approvazioni di prestiti, diagnosi mediche, controlli alle frontiere, ecc.) sono state sottoposte a revisione umana? JEP genera tracciati di revisione immutabili dell'intervento umano attraverso quattro primitive crittografiche: Judge, Verify, Delegate, Terminate; HJS crea un sistema controllabile e responsabile per prevenire rischi come la deriva dell'AI e garantire che il giudizio umano guidi le operazioni dell'AI.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
HJS Foundation
signal@humanjudgment.org
Sito web: https://humanjudgment.org



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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