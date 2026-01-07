Hitachi lancia soluzioni ampliate HMAX accelerando l'innovazione sociale in tutte le industrie a livello globale

Giornale di Brescia
Hitachi, Ltd. (TSE:6501, "Hitachi") oggi ha presentato HMAX by Hitachi al CES 2026. HMAX by Hitachi è una suite di soluzioni di nuova generazione che porta la forza dell'intelligenza artificiale all'infrastruttura sociale. Utilizzando i grandi volumi di dati forniti dalle risorse fisiche e digitali, integrando l'IA avanzata e applicando le ineguagliate competenze nel settore di Hitachi, HMAX affronta le sfide dell'infrastruttura sociale più complesse, ottimizzando i risultati e il valore per i nostri clienti e per l'azienda. Queste soluzioni sono derivate dai principi formalizzati di progettazione HMAX, integrando una raccolta dinamica di tecnologie avanzate e un solido ecosistema di partner che aiuta a migliorare l'affidabilità e le prestazioni del sistema finale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l'intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260106862531/it/

HMAX by Hitachi: the suite of next-generation solutions that brings the power of AI to social infrastructure.

Contatti per i media
Hiroko Motomura
Hitachi, Ltd.
hiroko.motomura.qc@hitachi.com

Heather Ailara
Hitachi Digital (Nordamerica e Europa)
heather@211comms.com



