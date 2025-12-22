Hisense entra a far parte del pool di brevetti HEVC di Advance

Access Advance LLC, leader globale per le licenze di pool di brevetti per codec video, ha annunciato oggi che Hisense Group Holdings Co., Ltd. è entrato a far parte dei pool di licenze HEVC di Advance. Hisense si unisce alle più recenti aggiunte ai pool di brevetti di Access Advance, che includono Xiaomi, MSI, Transsion, e alle relazioni ampliate con Huawei, HP e Sharp.

Hisense, con sede a Qingdao, in Cina, è uno dei più grandi produttori di televisori al mondo, con una presenza globale in Asia, Europa, nelle Americhe e oltre. I prodotti dell'azienda raggiungono oltre 160 paesi e regioni a livello globale.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Hisense nel pool di licenze HEVC di Advance", ha dichiarato Peter Moller, CEO di Access Advance. "Questo accordo è il risultato di un vasto impegno tra i nostri team nel corso di un esteso periodo di tempo. La decisione di Hisense di entrare a far parte del pool rispecchia il riconoscimento del fatto che soluzioni di licenza trasparenti ed efficienti vanno a beneficio sia degli innovatori che degli attuatori all'interno dell'ecosistema tecnologico video."

Entrando a far parte del pool di breventti HEVC di Advance, Hisense otterrà accesso a decine di migliaia di brevetti essenziali necessari per l'implementazione dello standard HEVC/H.265 tramite un unico accordo di licenza. Il pool fornisce una copertura globale completa a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND).

"La partecipazione di Hisense rafforza il pool di brevetti HEVC di Advance e sottolinea il nostro slancio continuo nel settore dell'elettronica di consumo", ha aggiunto Moller. "Siamo impazienti di coltivare una relazione produttiva con il team di Hisense".

Informazioni su Access Advance: Access Advance LLC è un amministratore di licenze indipendente costituito per guidare lo sviluppo, l'amministrazione e la gestione di pool di licenze per concedere licenze per brevetti essenziali delle più importanti tecnologie di codifica video. Access Advance fornisce un meccanismo di licenze trasparente ed efficiente per i proprietari e gli attuatori di licenze.

Access Advance gestisce e amministra il pool di licenze HEVC di Advance per la concessione di oltre 29.000 licenze essenziali per la tecnologia HEVC/H.265 e il pool di licenze Advance VVC per la licenza di oltre 4.500 licenze fondamentali per la tecnologia VVC/H.266. L'accordo Multi-Codec Bridging dell'azienda offre ai licenziatari idonei un'unica struttura tariffaria scontata per i licenziatari che partecipano sia al pool HEVC di Advance che al pool VVC di Advance. Inoltre, Access Advance offre il pool di licenze di distribuzione video, una soluzione di licenza completa per i servizi di streaming video che copre i codec HEVC, VVC, VP9 e AV1. A dicembre 2025, Access Advance ha acquisito il programma HEVC/VVC di Via LA, ora denominato programma VCL Advance (Video Codec Licensing). Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.accessadvance.com .

