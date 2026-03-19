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Hilton annuncia la sottoscrizione di un accordo esclusivo con YOTEL per l'espansione della presenza globale nel segmento lifestyle

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Hilton (NYSE: HLT) ha annunciato oggi la sottoscrizione di un accordo esclusivo con YOTEL che offrirà agli ospiti un nuovo modo di soggiornare all'interno del portafoglio globale in crescita del leader nel settore della ricettività. Grazie alla presenza di hotel altamente efficienti in mercati urbani, YOTEL ha aperto la strada a nuovi modi per soddisfare le esigenze in evoluzione degli ospiti tramite soggiorni che offrono un design elegante delle camere e funzionalità intelligenti orientate alla tecnologia.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260318856037/it/

YOTEL Boston

YOTEL Boston

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

CONTATTI PER I MEDIA:
HILTON: hilton_pr@hilton.com
YOTEL: hq.press@yotel.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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