HighRadius lancia una soluzione a 0 dollari di costi di implementazione, 0 dollari di costi di iscrizione tramite la strategia di prezzo basato sui risultati per il software oCFO

HighRadius lancia il primo sistema di prezzi basati sui risultati per l'ufficio CFO con 0 dollari di costi di implementazione e 0 dollari di costi di iscrizione fino all'attivazione. I clienti pagano solamente una parte dei guadagni ottenuti in base all'impatto sul conto economico.

Capitolo 1: Prezzo basato sui risultati (OBP)

Presentazione di OBP: HighRadius, fornitore di oltre 190 agenti IA per per order-to-cash, contabilità fornitori, record-to-report e tesoreria, presenta il sistema di prezzi basati sui risultati (OBP).

