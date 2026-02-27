HighRadius lancia una soluzione a 0 dollari di costi di implementazione, 0 dollari di costi di iscrizione tramite la strategia di prezzo basato sui risultati per il software oCFO
HighRadius lancia il primo sistema di prezzi basati sui risultati per l'ufficio CFO con 0 dollari di costi di implementazione e 0 dollari di costi di iscrizione fino all'attivazione. I clienti pagano solamente una parte dei guadagni ottenuti in base all'impatto sul conto economico.
Capitolo 1: Prezzo basato sui risultati (OBP)
- Presentazione di OBP: HighRadius, fornitore di oltre 190 agenti IA per per order-to-cash, contabilità fornitori, record-to-report e tesoreria, presenta il sistema di prezzi basati sui risultati (OBP).
- I tre componenti di OBP: i clienti pagano a) 0 dollari di costi di implementazione, b) 0 dollari di costi di iscrizione fino all'attivazione, c) HighRadius guadagna una parte dei risparmi effettivi ottenuti dal cliente.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260227151016/it/
Team di comunicazione di HighRadius
press@highradius.com
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato