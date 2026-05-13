Hermes Reply presenta Brick Cognitive, il sistema operativo agentico per la fabbrica

Hermes Reply , la società del Gruppo Reply specializzata nella trasformazione digitale per il manufacturing, presenta Brick Cognitive , il nuovo sistema operativo agentico progettato per portare l’intelligenza artificiale al centro delle operations industriali . Evoluzione naturale di Brick Reply – la piattaforma MES/MOM di nuova generazione di Reply – Brick Cognitive introduce un modello in cui i sistemi di fabbrica non si limitano più a eseguire e monitorare, ma diventano capaci di interpretare ciò che accade, correlare eventi e orientare l’azione lungo i processi di produzione , qualità , manutenzione e pianificazione .

Brick Reply, Reply’s next-generation MES/MOM platform, Brick Cognitive introduces a model in which factory systems no longer simply execute and monitor operations, but is able to interpret what is happening, correlate events and guide action across production, quality, maintenance and planning.

Negli ambienti produttivi, dati e processi sono distribuiti tra sistemi eterogenei – MES, ERP, IIoT, qualità, manutenzione e pianificazione – progettati per operare separatamente. Questo genera una visione frammentata delle operations, rende più difficili le analisi trasversali e rallenta l’identificazione di cause, priorità e azioni. Brick Cognitive nasce per superare questo limite, introducendo un livello cognitivo condiviso che rende il contesto di fabbrica leggibile in modo unitario.

Più che aggiungere un nuovo livello di analisi, Brick Cognitive introduce un nuovo modello operativo per la fabbrica. Nucleo centrale della piattaforma è il knowledge graph semantico che rappresenta le relazioni e le entità del processo produttivo quali ad esempio prodotti, macchine, materiali, eventi, allarmi, piani di produzione e vincoli operativi. Su questa base, i dati non restano confinati nei singoli sistemi, ma diventano comprensione del processo e supporto concreto alle attività. Gli agenti AI assumono un ruolo operativo : sono componenti di un sistema capace di interpretare deviazioni di performance, correlare non conformità e condizioni di processo, ricostruire la tracciabilità end-to-end, identificare pattern di fermo e inefficienza e valutare alternative di pianificazione. In questo modo, Brick Cognitive consente di passare da una lettura frammentata delle operations a decisioni e azioni coordinate.

Brick Cognitive è progettato come layer cognitivo aperto sopra i sistemi di fabbrica esistenti e può operare su ambienti eterogenei, inclusi contesti brownfield e piattaforme di terze parti. Allo stesso tempo, rappresenta un’estensione naturale di Brick Reply , la piattaforma MES/MOM di nuova generazione di Reply, di cui amplia il ruolo verso un modello di cognitive manufacturing.

Per rendere questo modello immediatamente attivabile nei contesti in cui il valore operativo è più rilevante, Hermes Reply ha sviluppato un primo set di soluzioni prebuilt per il manufacturing, tra cui Quality & Traceability Investigation, Manufacturing KPI Advisor, Production Flow Advisor, Maintenance Advisor e Planning Advisor . Queste applicazioni consentono di tradurre Brick Cognitive in scenari operativi concreti e di estenderne progressivamente l’adozione lungo domini, processi e siti diversi: le soluzioni agentiche sono in grado di analizzare disponibilità dei materiali per garantire produzione continua, individuare incoerenze di pianificazione, così come ricostruire l’intera genealogia del prodotto, correlando problemi di qualità o fornendo indicazioni sulla produzione in corso per intercettare rischi di perdita di performance.

Con Brick Cognitive , la fabbrica evolve da un insieme di sistemi che eseguono e monitorano verso un modello operativo capace di comprendere il contesto, correlare ciò che accade e orientare decisioni e azioni coordinate lungo le operations industriali.

Hermes Reply

Hermes Reply specializes in architectural and technological solutions, Application Maintenance services for the Automotive & Manufacturing sector, and management consulting services. By combining an in-depth knowledge of production processes, Industry 4.0 technologies, delivery capabilities, and strategic vision, Hermes Reply supports its clients in the digital transformation journey to facilitate the adoption of digital enablers and achieve short-term and long-term results. www.reply.com/hermes-reply

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