Hermes Reply affianca Lavazza: un nuovo modello di manufacturing digitale ed efficiente

Hermes Reply , la società del Gruppo Reply specializzata nella trasformazione digitale in ambito manufacturing e supply chain, ha affiancato Lavazza Group nella progettazione e implementazione di un nuovo modello di manufacturing digitale ed efficiente , con l’obiettivo di rafforzare la capacità operativa, garantire standard qualitativi elevati e supportare il percorso di sviluppo industriale dell’azienda.

L’iniziativa, denominata “Un nuovo modello di manufacturing: digitale ed efficiente” , rappresenta un’evoluzione significativa dell’ecosistema produttivo Lavazza verso un approccio pienamente data-driven, integrando tecnologie digitali avanzate per una gestione più connessa, intelligente e flessibile.

Al centro del progetto vi è l’introduzione di una piattaforma digitale centralizzata in grado di connettere macchinari, linee di produzione e sistemi di stabilimento, consolidando i dati operativi in un ambiente unificato. Questa architettura consente il monitoraggio in tempo reale delle performance, l’analisi avanzata dei dati e l’ottimizzazione continua dei processi, garantendo una visibilità end-to-end sull’intero ciclo produttivo e agevolando decisioni più rapide e data-driven. Il nuovo modello prevede inoltre l’adozione di interfacce digitali evolute per migliorare l’interazione tra operatori e sistemi produttivi, aumentando la trasparenza e facilitando i processi.

Un ruolo chiave è svolto dalle tecnologie di Artificial Intelligence e Computer Vision, introdotte per rendere più intelligenti e flessibili i controlli di qualità e le analisi del processo produttivo lungo le linee di confezionamento. Grazie a sistemi avanzati di analisi e identificazione delle anomalie tramite immagini, la qualità complessiva del processo risulta più efficiente e flessibile. Ad esempio, è possibile monitorare in tempo reale la corretta composizione dei pallet di prodotto finito, riducendo scarti e rilavorazioni e garantendo una costanza qualitativa elevata.

Il progetto ha previsto inoltre l’implementazione di un sistema centralizzato per la completa tracciabilità del prodotto, che raccoglie e correla i dati provenienti dalle diverse fasi produttive. Questo permette di monitorare in tempo reale i flussi di produzione, rafforzando trasparenza, controllo e capacità di risposta lungo l’intera filiera industriale.

La piattaforma digitale è infine in fase di arricchimento con soluzioni di cognitive manufacturing basate su Artificial Intelligence Agentica, dove reti di agenti orchestrati e autonomi possono collaborare all’individuazione di problemi e in generale supportare Lavazza all’ottimizzazione intelligente dei propri processi produttivi.

Attraverso questa collaborazione con Hermes Reply, Lavazza ha proseguito il proprio percorso verso obiettivi di innovazione ed efficienza, sviluppando un modello produttivo in cui flessibilità, controllo e qualità rappresentano i principali obiettivi. Un percorso condiviso che consolida l’evoluzione digitale dei processi industriali e valorizza l’integrazione tra competenze tecnologiche e visione industriale.

Hermes Reply

Hermes Reply è specializzata in soluzioni architetturali e tecnologiche, servizi di Application Maintenance per il settore Automotive & Manufacturing e servizi di consulenza manageriale. Coniugando un’approfondita conoscenza dei processi produttivi, delle tecnologie industria 4.0, capacità di delivery e visione strategica, Hermes Reply affianca i propri clienti nel percorso di trasformazione digitale per supportare l’adozione degli abilitatori digitali e raggiungere risultati a breve termine e di lungo periodo. www.hermes-reply.it

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

Lavazza

Lavazza, fondata a Torino nel 1895, è un'azienda italiana produttrice di caffè di proprietà dell’omonima famiglia da quattro generazioni. Il Gruppo è oggi tra i principali protagonisti nello scenario globale del caffè, con un fatturato di oltre 3.3 miliardi di euro e un portfolio di marchi leader nei mercati di riferimento come Lavazza, Carte Noire, Merrild e Kicking Horse.

È attivo in tutti i segmenti di business, presente in 140 mercati, con 9 stabilimenti produttivi in 5 Paesi. La presenza globale è frutto di un percorso di crescita che dura da 130 anni e gli oltre 30 miliardi di tazzine di caffè Lavazza prodotti all’anno sono oggi la testimonianza di una grande storia di successo, per continuare a offrire il miglior caffè possibile in qualsiasi forma, curando ogni aspetto della filiera, dalla selezione della materia prima al prodotto in tazza.

