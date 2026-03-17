Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Helical Fusion annuncia il sito scelto per la realizzazione della fase 1 di "Helix HARUKA" e dà il via alla produzione e all'assemblaggio di hardware per la fusione

AA

Helical Fusion Co., Ltd. (sede: Chuo-ku, Tokyo; CEO: Takaya Taguchi; "Helical Fusion"), società nipponica attiva nel settore dell'energia da fusione che promuove il programma Helix e impegnata nello sviluppo dello stellarator Helical per le centrali elettriche commerciali a fusione nucleare, ha annunciato il sito in cui sarà attuata la fase 1 di Helix HARUKA, il suo dispositivo integrato dimostrativo.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260316431134/it/

Concept image of Helix HARUKA, Helical Fusion’s integrated demonstration device

Concept image of Helix HARUKA, Helical Fusion’s integrated demonstration device

La fase 1, quella di dimostrazione del magnete, sarà attuata in uno spazio di lavoro dedicato al gruppo di lavoro congiunto, formato da Helical Fusion e dal National Institute for Fusion Science (NIFS), situato presso il campus del NIFS.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto con i media
Helical Fusion Co., Ltd. – Ufficio comunicazioni sulla progettazione
Email: contact@helicalfusion.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario