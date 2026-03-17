Helical Fusion annuncia il sito scelto per la realizzazione della fase 1 di "Helix HARUKA" e dà il via alla produzione e all'assemblaggio di hardware per la fusione

Helical Fusion Co., Ltd. (sede: Chuo-ku, Tokyo; CEO: Takaya Taguchi; "Helical Fusion"), società nipponica attiva nel settore dell'energia da fusione che promuove il programma Helix e impegnata nello sviluppo dello stellarator Helical per le centrali elettriche commerciali a fusione nucleare, ha annunciato il sito in cui sarà attuata la fase 1 di Helix HARUKA, il suo dispositivo integrato dimostrativo.

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Concept image of Helix HARUKA, Helical Fusion’s integrated demonstration device

La fase 1, quella di dimostrazione del magnete, sarà attuata in uno spazio di lavoro dedicato al gruppo di lavoro congiunto, formato da Helical Fusion e dal National Institute for Fusion Science (NIFS), situato presso il campus del NIFS.

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