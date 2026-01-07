Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Heath Hoglund entra in Sisvel come Chief IP Officer

AA

Sisvel è lieta di annunciare la nomina di Heath Hoglund quale suo primo Chief Intellectual Property Officer. In questo ruolo, sarà pienamente responsabile dei pool di brevetti dell'azienda a livello globale.

Riconosciuto come uno tra i migliori negoziatori al mondo di contratti nel settore IP, Hoglund entra in Sisvel dopo aver preso la decisione di lasciare Via Licensing, dove è stato uno straordinario Presidente per quattro anni. Prima ancora, aveva ricoperto il ruolo di Vice-President of IP and Standards presso Dolby, con l'incarico di supervisionare il portafoglio di brevetti dell'azienda e i suoi programmi di licenza e di guidare la formazione e la progettazione di numerosi pool brevettuali e iniziative di standardizzazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Media

Giulia Dini 
Responsabile delle comunicazioni
Tel: +34 93 131 5570 
giulia.dini@sisvel.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario