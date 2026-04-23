HCL Group e UpLink lanciano la quinta edizione globale della sfida per l'innovazione Aquapreneur per promuovere lo sviluppo dei sistemi idrici futuri

HCL Group , in collaborazione con UpLink, l'iniziativa per l'innovazione in fase iniziale del World Economic Forum, ha lanciato la quinta sfida globale nell'ambito della Aquapreneur Innovation Initiative, dal titolo Transforming Water Systems (Trasformazione dei sistemi idrici). Sarà possibile presentare le candidature dal 22 aprile al 4 giugno 2026. I primi 10 vincitori riceveranno un premio finanziario complessivo di 1,75 milioni di CHF. Per informazioni sull'idoneità e sui criteri per la candidatura, visitare il sito: UpLink - Transforming Water Systems .

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L'Aquapreneur Innovation Initiative è una collaborazione quinquennale da 15 milioni di CHF tra UpLink, HCL Group e la Food and Water Initiative del World Economic Forum, incentrata sulla costruzione di un ecosistema di innovazione globale per le soluzioni di acqua dolce.

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Alisha Bisherwal- alisha.a@hcl.com /8447821231





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