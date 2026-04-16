HAVE A PUFFY* SUMMER – *Leggera, layered e inconfondibilmente Moncler

Moncler Collection si prepara alla stagione estiva con Puffy Summer: l’iconica imbottitura del brand si reinventa in un raffinato gioco di layering, con la sovrapposizione di capi leggeri in chiave estiva.

Questa idea si traduce in un guardaroba pensato per vivere la transizione verso i giorni più caldi: texture e silhouette morbide, colori vibranti, look armoniosi ed equilibrati. Un approccio allo styling che reinterpreta i codici del brand con leggerezza, dimostrando che Moncler è in grado di unire comfort e protezione oltre l’inverno.

La campagna racconta la visione di Moncler Collection per la Primavera/Estate, celebrando l’approccio al layering del brand attraverso l’idea giocosa di Puffy Summer. Protagonista è Jamie Dornan, noto per le sue interpretazioni in “Belfast” e “The Fall”. L’attore indossa look sofisticati e disinvolti posando accanto a “sculture” ispirate al mondo animale.

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MONCLER COLLECTION SUMMER 2026_HAVE A PUFFY SUMMER_JAMIE DORNAN

«È interessante osservare come i codici distintivi di Moncler, da sempre legati all’inverno, vengano reinterpretati per la stagione estiva. La sensazione di calore e puffiness si traduce in una versione più leggera e disinvolta. L’intera campagna esprime un autentico senso di gioia e leggerezza.» Jamie Dornan

Ispirata all’imbottitura puffy di Moncler e alla sua attitudine al layering, la campagna dialoga con “sculture” che ricordano dei gonfiabili, realizzate dal set designer Andy Hillman insieme al suo team. Un polpo, una balena, un’aragosta, un cavalluccio marino, un granchio e un fenicottero, i cui colori si abbinano a quelli dei look in collezione, rappresentando lo spirito della stagione estiva: solari, ironici e meravigliosamente puffy.

MONCLER COLLECTION ESTATE 2026

Se la stagione estiva è un territorio inatteso per un brand storicamente legato all’inverno, Moncler Collection reinventa il guardaroba estivo con un approccio al layering leggero e creativo, dando vita al nuovo concetto Puffy Summer.

L’eleganza disinvolta dei capi leggeri e avvolgenti si combina con layering studiati con cura, in uno styling che si completa con una palette cromatica intensa e giocosa.

PER LEI

La palette si declina in tonalità delicate e luminose: rosa pastello, arancione, verde bosco e tonalità neutre fanno da sfondo ai tipici motivi estivi come righe, quadretti vichy e fantasie floreali tropicali. I capispalla sono impreziositi da dettagli come le eleganti chiusure a fiocco, le tasche in maglia, le cinture regolabili e le fantasie floreali ispirate ai frutteti.

Giacche e parka leggeri in nylon lavato sono abbinati a giacche-camicia con articolate trapuntature floreali. Un tocco sportivo emerge grazie ai cappucci in nylon con coulisse. I capi essenziali combinano semplicità e raffinatezza, tra polo a righe con bottoni, tute a quadretti con fiocco al collo, abiti leggeri e shorts dai delicati motivi pastello.

PER LUI

Casual ma sofisticati, i look sono realizzati in una palette decisa che spazia tra rosso, giallo, azzurro, bordeaux e tonalità neutre. I materiali leggeri caratterizzano la collezione: nylon ultra leggero, denim, chambray misto nylon e popeline di cotone.

Per le giornate estive più fresche, gilet leggermente imbottiti, giacche a vento, field jacket e giacche-camicia con cappuccio uniscono funzionalità ed eleganza. Gli essential di collezione ampliano le possibilità di styling: pantaloni e shorts, camicie bowling dal richiamo rétro, polo a righe e T-shirt con grafiche distintive. A completare i look, bucket hat in popeline a righe o lavorati all’uncinetto e berretti dai colori vivaci.

Moncler Collection Estate 2026 è ora disponibile in selezionati negozi Moncler e su moncler.com.

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PUFFY SUMMER DIVENTA GLOBALE

Per celebrare Puffy Summer, dal 16 al 28 aprile, in occasione della Milano Design Week verrà allestito un pop-up store nel cuore della città. Un gigante polpo che ricorda i gonfiabili estivi, mascotte di Puffy Summer, animerà lo spazio di 10 Corso Como, esprimendo con originalità il linguaggio stilistico di Moncler. I suoi tentacoli abbracceranno la facciata e gli ambienti interni, dando vita a un’installazione immersiva, arricchita da 24 look Moncler Collection Estate 2026, esposti nello spazio.

Il racconto proseguirà anche a Seoul, dove dal 1° al 3 maggio, nel quartiere di Seongsu, un polpo gigante avvolgerà la facciata di un edificio, invitando i visitatori ad addentrarsi nell’immaginario di Moncler. All’interno, gli animaletti di Puffy Summer, che spiccano per i loro colori accesi, faranno da cornice alla collezione esposta.

Anche nel resto del mondo saranno presenti alcune installazioni in grande scala: una speciale installazione gonfiabile in Cina continentale, un fenicottero alto quattro piani all’interno dell’atrio dell’Harbour City Mall a Hong Kong SAR, un gigantesco granchio all’ingresso del Dover Street Market Ginza a Tokyo; un fenicottero sul balcone dello store sugli Champs-Élysées a Parigi, e per finire un murale con un granchio e un fenicottero nel Design District di Miami.

Queste sculture oversize portano la visione giocosa e immersiva di Puffy Summer in diverse città del mondo, trasmettendo l’energia coinvolgente alla community globale di Moncler.

HAVE A PUFFY SUMMER

Perfected, pillowy puffiness is unmistakably Moncler.

Puffy Summer is a lightweight, light-hearted expression of the brand’s DNA,

reimagined for the transition to warmer days outdoors.

Bold and buoyant. Joyful and colorful. Weightless comfort, lovingly layered.

Summer takes on a whole new dimension, the Moncler way.

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