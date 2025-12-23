HARMAN rileva le attività ADAS di ZF

HARMAN International, consociata interamente controllata da Samsung Electronics Co., Ltd., e leader mondiale della tecnologia automotive e dell'audio lifestyle, oggi ha annunciato la sigla di un accordo definitivo relativo all'acquisizione dell'attività Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) dal gruppo ZF, tra cui soluzioni informatiche di primo piano per il settore degli autoveicoli, telecamere intelligenti, sistemi radar e funzionalità software ADAS. L'operazione è valutata in 1,5 miliardi di euro.

Un passo strategico verso un'architettura integrata e centralizzata per gli autoveicoli

La strategia "Consumer Experiences. Automotive Grade" di HARMAN si concentra sull'integrazione di velocità, intelligenza ed esperienze intuitive che i consumatori associano ai veicoli prodotti dai marchi tecnologici di spicco, al contempo nel rispetto degli standard più severi in materia di sicurezza, affidabilità e supporto della piattaforma a lungo termine. Con la crescente adozione di veicoli definiti da software (SDV) da parte delle case automobilistiche, l'approccio di HARMAN consente di ottenere esperienze che combinano in modo fluido sicurezza e guida assistita con comfort, connettività e intelligenza del veicolo. Grazie a questa acquisizione HARMAN dispone ora di un accesso strategico ai mercati delle tecnologie ADAS e delle piattaforme informatiche centralizzate, consolida la propria posizione nel mercato degli SDV in rapida crescita e getta le basi per un'ulteriore espansione.

Integrando le funzionalità ADAS di ZF con le proprie soluzioni fiore all'occhiello di cruscotto digitale all'interno di un'architettura informatica centralizzata, con questa acquisizione HARMAN rafforza la propria posizione nelle architetture veicolari di nuova generazione. Questa combinazione con HARMAN getta le basi per future soluzioni informatiche centralizzate, in grado di unificare in una piattaforma condivisa guida assistita e automatizzata, sicurezza ed esperienze utente. È un approccio che razionalizza la progettazione dei sistemi, riduce la complessità dell'integrazione e supporta cicli di innovazione più efficienti; HARMAN in questo modo permette agli OEM di offrire su larga scala esperienze differenziate e sensibili al contesto del veicolo.

"Il settore si trova a un punto di svolta che impone l'integrazione di sicurezza, intelligenza ed esperienza di viaggio in un'unica architettura informatica", è il commento di Christian Sobottka, direttore generale e presidente della divisione Automotive di HARMAN. "Questo accordo rappresenta un passaggio strategico nell'espansione del nostro portafoglio con funzionalità ADAS complementari che rendono possibile una nuova serie di esperienze multidisciplinari, dai segnali acustici basati sulla percezione a una guida più personalizzata e contestualizzata. Grazie alla storica esperienza di HARMAN nel settore automotive e al supporto della vasta leadership tecnologica di Samsung, ora siamo in grado di aiutare gli OEM a progettare la prossima generazione di veicoli intelligenti, empatici e connessi".

"In HARMAN abbiamo trovato il partner ideale per sfruttare appieno il potenziale di crescita e innovazione della nostra attività ADAS", ha dichiarato Mathias Miedreich, CEO del gruppo ZF. "Questa operazione contribuirà inoltre a ridurre significativamente le passività di ZF e ci consentirà di concentrare le nostre risorse sulle tecnologie chiave in cui ZF è leader globale".

"Samsung vanta un'esperienza di successo in acquisizioni strategiche che accelerano l'innovazione e ampliano le opportunità per i clienti", ha sottolineato Young Sohn, presidente del consiglio di amministrazione di HARMAN nonché Senior Advisor di Samsung Electronics. "Dal 2017, anno di acquisizione di HARMAN, l'azienda ha ampliato le attività nel settore automotive e audio, passando da 7 miliardi di dollari USA agli oltre 11 miliardi di dollari di oggi. L'aggiunta delle funzionalità ADAS di ZF mette a frutto questa forza propulsiva, e HARMAN espanderà ulteriormente la propria base tecnologica per offrire esperienze ancora più sicure, intelligenti e intuitive all'interno del veicolo. È un'acquisizione che rafforza la leadership di HARMAN nella trasformazione del settore e che sottolinea l'impegno a lungo termine di Samsung per il futuro della mobilità".

"Questa transazione rappresenta una pietra miliare nella messa in pratica della strategia a lungo termine di HARMAN e ne rafforza ulteriormente il portafoglio", ha affermato Carolin Reichert, responsabile per la strategia di HARMAN. "Nel corso di tutto il processo abbiamo collaborato con ZF in modo realmente costruttivo e dimostrato la nostra capacità di perfezionare con successo uno scorporo aziendale estremamente complesso".

Come parte dell'accordo, al completamento della transazione HARMAN dovrebbe assorbire circa 3.750 dipendenti di ZF in Europa, nelle Americhe e in Asia. Il perfezionamento dell'operazione, soggetto alle consuete approvazioni di legge, è previsto per il secondo semestre del 2026.

Una volta perfezionata la transazione, HARMAN integrerà le capacità ADAS di ZF nella propria roadmap di elaborazione centralizzata e di cruscotto digitale, consentendo agli OEM di implementare architetture veicolari più scalabili e integrate per la sicurezza. HARMAN e ZF continueranno a fornire un solido supporto ai programmi esistenti, allineando al contempo i rispettivi team tecnici, ADAS e informatici per velocizzare l'innovazione delle piattaforme di nuova generazione.

