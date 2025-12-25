Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Hanshow e l'Università di Cambridge avviano una ricerca congiunta sulla tecnologia wireless ibrida intelligente potenziata

AA

Hanshow, leader globale nel settore delle etichette elettroniche per scaffali (ESL) e delle soluzioni digitali per negozi, ha sottoscritto una collaborazione di ricerca pluriennale con l'Università di Cambridge, uno degli istituti accademici più prestigiosi a livello mondiale. La partnership si concentrerà sulla ricerca congiunta e sull'innovazione delle tecnologie wireless ibride intelligenti di prossima generazione, segnando un importante traguardo per l'investimento continuo di Hanshow nelle tecnologie principali e nell'innovazione sul lungo termine.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251225008894/it/

Questa collaborazione sfrutta le vaste conoscenze dell'Università di Cambridge nell'ambito della tecnologia wireless fondamentale, assieme alla profonda esperienza di settore di Hanshow, per rafforzare ulteriormente le capacità di integrazione multiprotocollo ed espandere le applicazioni scalabili in diversi scenari di vendita al dettaglio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

info@hanshow.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario