Hanshow e Delfi collaborano per espandere le rispettive soluzioni digitali in Europa

Hanshow, leader globale nelle soluzioni Electronic Shelf Labels (ESL) e per il commercio elettronico, e Delfi Technologies, pionieristica azienda danese attiva nella tecnologia per la vendita al dettaglio con decenni di esperienza nelle piattaforme ESL, oggi hanno annunciato una nuova collaborazione che segna l'inizio di una più stretta cooperazione mirata a espandere l'offerta ESL ai dettaglianti di tutta Europa e a velocizzare la prossima fase della trasformazione digitale nei punti vendita.

Grazie a questa partnership, la piattaforma Breece System targata Delfi Technologies risulterà consolidata dall'eccezionale portafoglio ESL di Hanshow, testato in migliaia di implementazioni in tutto il mondo.

La collaborazione coniuga l'esperienza di Delfi nelle implementazioni ESL in Europa con la posizione dominante di Hanshow nell'innovazione a livello mondiale.

