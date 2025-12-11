Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Hanseo University amplia il programma di addestramento aeronautico con Frasca, il nuovo dispositivo di addestramento al volo

AA

Frasca International, Inc., azienda del gruppo FlightSafety International e leader nella simulazione di volo, oggi ha annunciato che Hanseo University, nella Corea del Sud, sta ampliando il suo programma aeronautico con un nuovo dispositivo di addestramento al volo (FTD) Level 5 Cessna 172, il settimo dispositivo Frasca ad entrare a far parte della flotta dell'università.

La scuola di Scienze aeronautiche della Hanseo University riconosciuta dal Korean University Accreditation Institute come la prima Università specializzata nella formazione di personale qualificato per l'industria, continua ad ampliare le sue capacità di simulazione all'avanguardia con l'acquisizione di un Level 5 Cessna 172 FTD.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
FSI Press Team
fsipress@apcoworldwide.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario