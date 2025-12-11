Hanseo University amplia il programma di addestramento aeronautico con Frasca, il nuovo dispositivo di addestramento al volo

Frasca International, Inc., azienda del gruppo FlightSafety International e leader nella simulazione di volo, oggi ha annunciato che Hanseo University, nella Corea del Sud, sta ampliando il suo programma aeronautico con un nuovo dispositivo di addestramento al volo (FTD) Level 5 Cessna 172, il settimo dispositivo Frasca ad entrare a far parte della flotta dell'università.

La scuola di Scienze aeronautiche della Hanseo University riconosciuta dal Korean University Accreditation Institute come la prima Università specializzata nella formazione di personale qualificato per l'industria, continua ad ampliare le sue capacità di simulazione all'avanguardia con l'acquisizione di un Level 5 Cessna 172 FTD.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251209379689/it/

Contatto per i media

FSI Press Team

fsipress@apcoworldwide.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire