H2SITE nomina Javier Cavada nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione

H2SITE, un'azienda tecnologica che propone soluzioni per la produzione e la separazione dell'idrogeno, annuncia la nomina di Javier Cavada a nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione. Javier entra in H2SITE in una fase strategica di sviluppo industriale accelerato e di espansione delle sue soluzioni a idrogeno.

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Con oltre 25 anni di leadership internazionale nei settori energetico e industriale, Javier porta la sua vasta esperienza nelle complesse tecnologie di industrializzazione, creando organizzazioni altamente performanti e ampliando piattaforme di energia su ampia scala. Attualmente, il neo dirigente ricopre l'incarico di Presidente e Amministratore Delegato di Mitsubishi Power EMEA. Le sue esperienze professionali comprendono l'incarico di CEO e Presidente di Highview Power, oltre a 17 anni al servizio di Wärtsilä Corporation, dove ha ricoperto ruoli di dirigenza senior, tra cui Presidente della divisione Energia e membro del Comitato Esecutivo globale.

“Sono molto lieto di accogliere Javier Cavada come Presidente del CdA di H2SITE. Le sue esperienze professionali nel settore e le vaste competenze nell'ampliamento di attività energetiche complesse rafforzeranno ulteriormente la nostra capacità di operare su larga scala e di accelerare l'implementazione industriale. Con il supporto di Javier, potenzieremo l'efficacia operativa, amplieremo le partnership strategiche e i canali di distribuzione e continueremo a trasformare la nostra tecnologia convalidata in progetti industriali ripetibili e investibili. Sono entusiasta di collaborare con Javier e fiducioso del fatto che questa nuova fase consoliderà la posizione di H2SITE come importante attore industriale nelle soluzioni a base di idrogeno”, ha dichiarato Andrés Galnares, CEO di H2SITE.

“Sono entusiasta del team di H2SITE, della sua tecnologia e delle sue esperienze di efficacia operativa e sono impaziente di aiutare la società ad accelerare l'ampliamento industriale, a rafforzare le collaborazioni strategiche e a consolidare la posizione di H2SITE come attore leader nel settore”, ha dichiarato Javier Cavada.

H2SITE esprime inoltre la sua profonda gratitudine all'ex Presidente Asier Rufino per il suo ruolo nel definire la base tecnologica della società e per aver accompagnato H2SITE nella sua crescita fino a diventare un attore industriale globale. La sua leadership e la sua competenza nel settore sono state cruciali nel posizionamento dell'azienda come attore europeo riconosciuto nel settore delle tecnologie a base di idrogeno. Asier continuerà a supportare H2SITE come membro del CdA.

Informazioni su H2SITE

H2SITE è un'azienda tecnologica industriale e un partner di infrastrutture che rende possibili soluzioni competitive a base di idrogeno e derivati per la decarbonizzazione su larga scala. Attraverso la sua tecnologia proprietaria di reattori a membrana, H2SITE fornisce sistemi scalabili, standardizzati e redditizi per la produzione dell'idrogeno e il cracking e la separazione dell'ammoniaca. Progettate per l'implementazione industriale, le sue soluzioni supportano la logistica efficiente dell'idrogeno e i modelli di generazione decentralizzati.

H2SITE collabora con le più importanti aziende nei settori energetico, chimico e industriale per accelerare lo sviluppo di un'infrastruttura per l'idrogeno affidabile ed efficiente in termini di costi.

Visitare www.h2site.com

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Andres.galnares@h2site.com





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