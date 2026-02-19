Gurobi sceglie il Dr. Pascal Van Hentenryck per guidare l'AI Innovation Lab

Gurobi Optimization, LLC , leader nel settore della tecnologia di intelligence decisionale, è lieta di annunciare la nomina del Dr. Pascal Van Hentenryck a responsabile del Gurobi AI Innovation Lab (GAIL).

Dr. Pascal Van Hentenryck, Head of AI Innovation Lab, Gurobi Optimization

Nell'ambito della strategia a lungo termine di Gurobi in materia di prodotti e tecnologie, il Gurobi AI Innovation Lab è un'iniziativa di ricerca e sviluppo mirata a promuovere la combinazione di più tecnologie di intelligenza artificiale con l'ottimizzazione per risolvere problemi decisionali complessi su larga scala e critici in termini di tempo.

Per saperne di più sul Gurobi AI Innovation Lab ed esplorare le opportunità di collaborazione, visita www.gurobi.com/gail/ .

