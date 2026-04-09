Gurobi definisce il proprio ruolo come la tecnologia alla base di decisioni migliori nell'era dell'AI

Gurobi Optimization, LLC , leader nel settore della tecnologia di intelligence decisionale, ha annunciato oggi un rinnovamento della propria identità di brand, che riflette il suo ruolo nell’aiutare le organizzazioni a prendere decisioni migliori in contesti complessi e ad alto impatto.

Con un numero sempre maggiore di organizzazioni che si affida all’ottimizzazione per tradurre in azione gli insight generati dall’intelligenza artificiale, il Gurobi Optimizer rappresenta un componente fondamentale dei sistemi di decision intelligence, in cui diversi approcci all’AI—dalla previsione all’ottimizzazione—collaborano per orientare i risultati aziendali.

L’aggiornamento dell’identità di brand, sia a livello verbale che visivo, riflette questo ruolo più ampio, offrendo una visione trasparente di come Gurobi supporti le decisioni aziendali chiave e contribuisca a ottenere risultati ottimali in diverse funzioni e settori.

“L’intelligenza artificiale ha trasformato il modo in cui le organizzazioni generano insight, ma gli insight da soli non determinano i risultati: sono le decisioni a farlo,” è il commento di Duke Perrucci, CEO di Gurobi.

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Melissa Cifarelli

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