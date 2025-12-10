Giornale di Brescia
Guidewire rilascia l'ultima versione di Olos, che consente la determinazione intelligente dei prezzi, accelera le modifiche tariffarie e migliora le prestazioni degli indennizzi dei lavoratori

Guidewire (NYSE: GWRE) oggi ha annunciato Olos, l'ultima versione del suo software, progettata per aiutare gli assicuratori di persone e cose a modernizzare le loro strategie di pricing (determinazione dei prezzi), accelerare le modifiche tariffarie, ottimizzare i processi di sottoscrizione e rafforzare le prestazioni degli indennizzi ai lavoratori.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251208269433/it/

Pricing e tariffe più rapide e intelligenti con Guidewire PricingCenter

Guidewire PricingCenter unisce l'intero ciclo di vita di pricing e tariffe, eliminando i processi manuali nei team attuariali, di pricing e IT. La piattaforma supporta la modellazione dinamica dei prezzi e l'analisi dell'impatto, le informazioni sui prezzi basate sull'AI, oltre all'integrazione perfetta con altre applicazioni e servizi Guidewire, consentendo modifiche tariffarie più rapide e maggiore agilità.

“PricingCenter offre agli assicuratori un'unica piattaforma per modellare, testare e implementare modifiche ai prezzi con rapidità e sicurezza”, ha dichiarato Dawid Kopczyk, Direttore Senior, Pricing and Rating, Guidewire.

Melissa Cobb
Direttore, Pubbliche relazioni
Guidewire Software, Inc.
+1.650.464.1177
mcobb@guidewire.com



