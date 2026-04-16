Guidewire lancia ProNavigator, integrando informazioni esperte basate sull'AI nei flussi di lavoro assicurativi

Guidewire (NYSE: GWRE) oggi ha annunciato il lancio di Guidewire ProNavigator, un assistente di intelligenza artificiale integrato nelle sue applicazioni principali, InsuranceSuite e InsuranceNow. Introdotto nell'ultimo rilascio dell'azienda, Palisades, ProNavigator offre una consulenza esperta, consente di prendere decisioni con sicurezza e accelera il time-to-value per gli assicuratori del ramo danni (Property and Casualty, P&C), dando ai sottoscrittori, ai liquidatori di sinistri, agli specialisti della fatturazione e ai rappresentanti del servizio clienti informazioni basate sull'intelligenza artificiale specifiche per ruolo che sono regolamentate, sicure e adatte al contesto.

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ProNavigator in action within Guidewire ClaimCenter, providing tier-based customer service guidance. (Source: Guidewire)

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Melissa Cobb

Direttore, Pubbliche relazioni

Guidewire Software, Inc.

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