Gruppo di sviluppo della Banca per la Difesa, la Sicurezza e la Resilienza (DSRB) – Comunicato ufficiale

AA

L’8 settembre 2025, il Gruppo di sviluppo della Banca per la Difesa, la Sicurezza e la Resilienza (DSRB) ha convocato una riunione ad alto livello nella City di Londra, con la partecipazione di rappresentanti di 37 Paesi, tra cui tutti i membri del G7, nonché della Commissione Europea, della NATO, del Parlamento Europeo, , di banche globali e di agenzie di rating, per discutere delle attività e delle strategie della DSRB.

Numerosi Paesi hanno ora espresso l’intenzione di avviare le procedure formali per l’istituzione del DSRB.

Questo modello di coinvolgimento graduale è consueto nella creazione di istituzioni finanziarie internazionali, che solitamente partono da un gruppo ristretto di Paesi fondatori e si espandono progressivamente man mano che altri membri aderiscono attraverso negoziati statutari e successive tranche di capitale.

Il DSRB è stato concepito per integrare l’iniziativa SAFE dell’Unione Europea, offrendo una piattaforma multilaterale più ampia che coinvolge la NATO e i Paesi dell’Indo-Pacifico, mobilitando capitali globali per rafforzare le capacità di bilancio necessarie a finanziare la spesa per la difesa nazionale e gli investimenti a lungo termine nella resilienza.

L’iniziativa prosegue con il coinvolgimento dei governi lungo un percorso definito verso la fase successiva: discussioni tra i Paesi fondatori, sviluppo dello statuto e mobilitazione del capitale. Il DSRB conferma il suo impegno a sostenere una base industriale alleata più forte e resiliente tramite finanziamenti a lungo termine e scalabili.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

