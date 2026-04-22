Grid Dynamics amplia l'iper personalizzazione per Galeries Lafayette; promuove un aumento del fatturato del 7% attraverso una ricerca e merchandising basate sull'AI

Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (“Grid Dynamics”), un partner di spicco nella trasformazione dell’intelligenza artificiale per le aziende Fortune 1000, oggi ha annunciato l’implementazione riuscita di un’esperienza di shopping digitale iper personalizzata per Galeries Lafayette, gli iconici grandi magazzini francesi. Integrando Google Vertex AI Search for Commerce con la piattaforma proprietaria Grid Dynamics Merchandising Experience Platform (MXP), il rivenditore ha modernizzato i suoi motori di ricerca, navigazione e raccomandazione nelle sue applicazioni web, client e per i venditori.

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