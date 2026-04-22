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Grid Dynamics amplia l'iper personalizzazione per Galeries Lafayette; promuove un aumento del fatturato del 7% attraverso una ricerca e merchandising basate sull'AI

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Grid Dynamics  Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (“Grid Dynamics”), un partner di spicco nella trasformazione dell’intelligenza artificiale per le aziende Fortune 1000, oggi ha annunciato l’implementazione riuscita di un’esperienza di shopping digitale iper personalizzata per Galeries Lafayette, gli iconici grandi magazzini francesi. Integrando Google Vertex AI Search for Commerce con la piattaforma proprietaria Grid Dynamics Merchandising Experience Platform (MXP), il rivenditore ha modernizzato i suoi motori di ricerca, navigazione e raccomandazione nelle sue applicazioni web, client e per i venditori.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:

Grid Dynamics
Cary Savas
+1 (650) 523 5000
investorrelations@griddynamics.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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