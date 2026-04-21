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Grazie a TreviPay, Aventon estende alla Germania il programma dei termini di pagamento B2B

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TreviPay , partner globale nel settore delle infrastrutture di pagamento B2B, ha annunciato oggi l'estensione della propria collaborazione con Aventon per sostenere il lancio del programma dei termini di pagamento Aventon in Germania. Sulla scia del successo riscosso dal programma Aventon già attivo negli Stati Uniti e in Canada, la nuova offerta consentirà agli acquirenti B2B qualificati in Germania di usufruire di termini di fatturazione e di pagamento flessibili, pensati per rendere gli acquisti più semplici e prevedibili.

Con l'ingresso di Aventon nel mercato tedesco e l'estensione della sua presenza in Europa, TreviPay fungerà da fornitore esclusivo di termini di pagamento per gli acquirenti B2B di Aventon.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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