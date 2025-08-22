Graanul - Scade il sollecito di consenso e il sollecito di schema

Graanul:

Scadenza del sollecito di consenso e del sollecito di schema per i seguenti titoli di Graanul:

250.000.000 di euro in titoli obbligazionari senior garantiti a tasso variabile legati alla sostenibilità con scadenza 2026 (titoli obbligazionari secondo il Regolamento S: Numero ISIN XS2397354015 / Codice comune 239735401 titoli obbligazionari in base alla Regola 144A: Numero ISIN XS2397354288 / Codice comune 239735428) (i “ Titoli obbligazionari a tasso variabile esistenti ”)

e

380.000.000 di euro in titoli obbligazionari senior garantiti al 4,625% legati alla sostenibilità con scadenza 2026 (titoli obbligazionari secondo il Regolamento S: Numero ISIN XS2397354528 / Codice comune 239735452 titoli obbligazionari in base alla Regola 144A: Numero ISIN: XS2397355095 / Codice comune 239735509) (i “ Titoli obbligazionari a tasso fisso esistenti ” e, assieme ai titoli obbligazionari a tasso variabile esistenti, i “ Titoli esistenti ”)

di

Cullinan Holdco SCSp

una partnership speciale limitata ( società in accomandita speciale ) creata ai sensi delle leggi del Lussemburgo, con sede legale all'indirizzo 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653, registrata presso il Registro del commercio e delle imprese del Lussemburgo al numero B-256979 (l'“Emittente” e insieme alle sue controllate, “Graanul”)

Graanul annuncia la Scadenza del sollecito di consenso

Graanul conferma che la scadenza per i titolari idonei a partecipare al sollecito di consenso (secondo la definizione della dichiarazione di sollecito di consenso dell'Emittente in data 25 luglio 2025 (la “ Dichiarazione di sollecito di consenso ”)) è scaduta alle 23:59 (orario di New York) del 21 agosto 2025.

Alla scadenza, il 99,36% dei titolari di titoli obbligazionari ha inoltrato correttamente (e non ritirato) le proprie Istruzioni per il consenso elettronico e Istruzioni per l'astensione, secondo la necessità, alle Modifiche proposte.

I Titoli obbligazionari esistenti che sono stati inoltrati correttamente alle Istruzioni per il consenso elettronico e Istruzioni per l'astensione, secondo la necessità, verranno accettate per il pagamento il 27 agosto 2025 (la “ Data di liquidazione ”). Alla Data di liquidazione, a condizione del soddisfacimento o (se del caso) della rinuncia delle Condizioni di chiusura, un atto integrativo all'Indenture esistente verrà stipulato per implementar le modifiche al 90% proposte, i Titoli obbligazionari esistenti verranno modificati e i Titoli obbligazionari in possesso dei Titolari partecipanti verranno scambiati per Nuovi titoli emessi dall'Emittente, in ogni caso, secondo i termini della Dichiarazione di sollecito di consenso.

I Nuovi titoli obbligazionari avranno ISIN distinti e verranno commerciati separatamente rispetto ai Titoli obbligazionari modificati che i titolari non partecipanti continueranno a detenere.

I termini capitalizzati utilizzati ma non altrimenti definiti in questo comunicato stampa avranno il significato definito nella Dichiarazione di sollecito di consenso.

Informazioni aggiuntive

Per qualsiasi domanda sul Sollecito di consenso, contattare l'agent addetto alle informazioni e alla tabulazione.

Goldman Sachs Bank Europe SE ha il ruolo di consulente finanziario dell'Emittente. Goldman Sachs Bank Europe SE, autorizzata e controllata dalla Banca Centrale Europea e dall'Autorità di vigilanza sul mercato finanziario ( Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ), agisce per conto dell'Emittente e nessun altro in relazione alle transazioni qui descritte e non dovrà rispondere a nessun altro al di fuori dell'Emittente per la fornitura delle tutele previste per i clienti di Goldman Sachs Bank Europe SE, o per la fornitura di consulenza in relazione alle operazioni qui descritte o a qualsiasi questione qui menzionata.

Per maggiori informazioni sulla Transazione A&E, si prega di contattare Latham & Watkins LLP, consulenti per i titolari dei titoli obbligazionari, al seguente indirizzo e-mail: projectgeorgia2025.lwteam@lw.com .

Informazioni su Graanul

Graanul è il più grande produttore europeo di pellet di legno sostenibile, e si concentra principalmente sul mercato europeo del pellet. I pellet di legno prodotti sono combustibili a basso contenuto di carbonio alternativi ai combustibili fossili che sono utilizzati per produrre energia rinnovabile, riscaldamento commerciale e residenziale, oltre ad applicazioni termiche ed energetiche combinate. Graanul opera in Estonia, Lettonia, Lituania e Stati Uniti.

Avviso importante

Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita né un sollecito di offerta di acquisto dei Titoli obbligazionari esistenti, dei Titoli obbligazionari modificati, dei Titoli obbligazionari nuovi o di qualsiasi altro titolo obbligazionario in qualsiasi giurisdizione e pertanto non costituirà in alcun caso un'offerta, un sollecito o una vendita negli Stati Uniti o in qualsiasi giurisdizione in cui o a qualsiasi persona alla quale tale offerta, sollecito o vendita costituirebbe un reato. I Titoli obbligazionari esistenti, i Titoli obbligazionari modificati e i Titoli obbligazionari nuovi non sono stati né saranno registrati ai sensi del Securities Act del 1933 degli Stati Uniti, e successive modifiche e integrazioni, né presso qualsiasi autorità normativa di titoli di qualsiasi stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione.

Alcune informazioni contenute in questo comunicato stampa costituiscono, o possono essere considerate, “dichiarazioni previsionali”. Queste dichiarazioni a carattere previsionale sono identificabili perché non riflettono solo fatti storici o attuali ma aspettative o proiezioni di eventi, risultati e circostanze future che potrebbero o meno verificarsi in futuro e perché utilizzano terminologia previsionale, come “potrebbe”, “può”, “dovrebbe”, “sarà”, “sarebbe”, “si aspetterebbe”, “pianifica”, “prevede”, “proietta”, “stima”, “ritiene”, “intende”, “mantiene” o “continua” o le relative forme negative o altre variazioni o terminologia analoga o altre forme di proiezioni. Per loro natura, le dichiarazioni a carattere previsionale comportano rischi e incertezze. Il lettore è avvisato del fatto che le dichiarazioni previsionali non sono garanzie di prestazioni future e che, a causa di vari rischi, incertezze e presupporti, gli eventi o i risultati effettivi o le prestazioni effettive di Graanul, e gli sviluppi delle industrie nelle quali opera Graanul, spese di capitale e acquisizioni future, oltre a qualsiasi cambiamento delle generali condizioni economiche e commerciali, soprattutto in aree geografiche nelle quali potrebbe concentrarsi l'attività, potrebbero essere materialmente diverse da quelle espresse in tali dichiarazioni previsionali o proiezioni. Le dichiarazioni previsionali non sono fatti storici, ma si basano su determinati presupposti dell'amministrazione riguardanti le strategie commerciali presenti e future di Graanul e l'ambiente in cui opererà, che l'amministrazione ritiene ragionevoli ma che sono intrinsecamente incerte, e descrivono le operazioni, i piani, le strategie, gli obiettivi e i traguardi futuri di Graanul e le aspettative e gli sviluppi futuri nei mercati. Nessuna rappresentazione, espressa o implicita, è stata fatta o sarà fatta da Graanul (o una qualsiasi delle sue affiliate, dei suoi membri, direttori, funzionari, dipendenti, consulenti, agenti e rappresentanti) che qualsiasi dichiarazione previsionale sarà realizzata o si rivelerà corretta. L'effettiva attività futura, le condizioni finanziarie, i risultati delle operazioni e le prospettive potrebbero variare materialmente rispetto alle dichiarazioni previsionali. Di conseguenza, non si deve fare affidamento su queste dichiarazioni previsionali. Tutte le dichiarazioni previsionali, le proiezioni, gli obiettivi, le stime e le previsioni e qualsiasi altra informazione contenuta in questo comunicato stampa sono valide solo alla data dello stesso e Graanul non si assume alcun obbligo di aggiornare tali informazioni, sia a seguito di nuove informazioni, che di eventi futuri o altro, salvo quanto richiesto dalla legge applicabile.

Questo annuncio può costituire una divulgazione pubblica di informazioni interne da parte di Graanul ai sensi del Regolamento (UE) 596/2014 (16 aprile 2014).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Kroll Issuer Services Limited

Indirizzo: The News Building, 3 London Bridge Street, Londra SE1 9SG, Regno Unito

Telefono: +44 207 704 0880

E-mail: graanul@is.kroll.com

Web: https://deals.is.kroll.com/graanul

All'attenzione di: Jacek Kusion / Ivan Šantek





