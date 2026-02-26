GoldState Music e Bridgepoint annunciano una partnership strategica incentrata su investimenti destinati alla crescita

Bridgepoint, tra i principali investitori mid-market mondiali, oggi ha annunciato di aver concluso una partnership strategica con GoldState Music, tra le principali piattaforme di investimento musicale, e di essersi impegnato con un cospicuo finanziamento in qualità di investitore principale nella strategia di crescita di GoldState. Il capitale supporterà un programma di investimento dedicato e focalizzato sulla creazione e sull'espansione di aziende musicali internazionali d'eccellenza.

GoldState Music è una società privata di investimento fondata nel 2022 da Charles Goldstuck, veterano del settore che ha avuto un ruolo fondamentale sia nella crescita di numerose aziende musicali, sia nelle carriere di numerosi artisti e cantautori di primo piano.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti con i media

Bridgepoint:

Tom Clark

Direttore senior delle comunicazioni

tom.clark@bridgepoint.eu

GoldState Music:

Yonas Aregai

Direttore dello staff

yonas@goldstate.com





