GMA con MOVIVA®: nuovi standard nel trattamento bariatrico endoscopico

Pochi mesi dopo il primo caso al mondo di Ablazione della Mucosa Gastrica (GMA), intervento eseguito con MOVIVA ® presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, l'esperienza clinica si sta rapidamente estendendo in tutta Europa. Con quasi 80 interventi effettuati entro un breve arco di tempo in otto Paesi, MOVIVA ® sta aiutando a stabilire una nuova era per il trattamento bariatrico endoscopico, offrendo un'opzione meno invasiva, mentre continuano a salire gli indici di obesità in tutto il mondo.

GMA con MOVIVA®

Un'alternativa promettente per i pazienti bariatrici: GMA con MOVIVA ®

