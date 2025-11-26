GLORY rileva le azioni ordinarie residue in Acrelec Group

Glory Global Solutions (International) Ltd , azienda interamente controllata di GLORY Ltd. [TYO:6457], ha annunciato l'acquisizione delle azioni ordinarie residue in Acrelec Group SAS .

Acrelec è un'azienda tecnologica globale incentrata sulla reinvenzione dell'esperienza clienti per i marchi di ristoranti e dei rivenditori al dettaglio. Utilizzando decenni di software, hardware e competenze nei servizi, la società sviluppa e integra nuove piattaforme che aumentano il coinvolgimento dei clienti, ottimizzano l'efficienza e migliorano le operazioni. Con oltre 120.000 installazioni in più di 70 Paesi, Acrelec vanta tra i suoi clienti molti dei grandi marchi più noti di ristoranti.

