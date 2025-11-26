Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

GLORY rileva le azioni ordinarie residue in Acrelec Group

AA

Glory Global Solutions (International) Ltd , azienda interamente controllata di GLORY Ltd. [TYO:6457], ha annunciato l'acquisizione delle azioni ordinarie residue in Acrelec Group SAS .

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251126782105/it/

Acrelec è un'azienda tecnologica globale incentrata sulla reinvenzione dell'esperienza clienti per i marchi di ristoranti e dei rivenditori al dettaglio. Utilizzando decenni di software, hardware e competenze nei servizi, la società sviluppa e integra nuove piattaforme che aumentano il coinvolgimento dei clienti, ottimizzano l'efficienza e migliorano le operazioni. Con oltre 120.000 installazioni in più di 70 Paesi, Acrelec vanta tra i suoi clienti molti dei grandi marchi più noti di ristoranti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti per i media:
GLORY
Paul Race
Vicepresidente, Marketing strategico
+44 (0) 7887 052366
paul.race@glory-global.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario