GlobalPlatform guiderà la prossima fase di crescita per PSA Certified, accelerando l'adozione della sicurezza
GlobalPlatform ha annunciato oggi che assumerà la governance di PSA Certified, lo schema di certificazione globale della sicurezza lanciato da Arm e dai principali partner nel 2019. In questa prossima fase di crescita, GlobalPlatform—l'organizzazione globale degli standard per i servizi e i dispositivi digitali sicuri—promuoverà un'ulteriore collaborazione, una partecipazione più ampia nel settore e un maggiore allineamento normativo per PSA Certified.
Dal suo lancio, PSA Certified è diventata una struttura adottata a livello mondiale che aiuta i produttori e gli sviluppatori a realizzare prodotti connessi sicuri basati su una Root of Trust. (Radice di fiducia).
