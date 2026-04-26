Il 20 aprile si è inaugurata solennemente presso l’Università di Milano la Mostra di Artigianato del Patrimonio Culturale Immateriale (ICH) cinese. Co-curata dal rinomato curatore internazionale italiano Davide Rampello e da Sun Ruoxi, direttrice del Centro di Ricerca e Sviluppo dei Pattern della China National Arts and Crafts Society, la mostra ha presentato per la prima volta video e un’installazione artistica a tema ICH cinese, realizzati dalla prospettiva in prima persona di un dispositivo indossabile AI — Qwen AI Glasses. L’esposizione è diventata uno dei momenti salienti della Design Week, attirando grande attenzione a livello globale.

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Gli occhiali Qwen AI testimoniano la grande apertura della Mostra di Artigianato del Patrimonio Culturale Immateriale Cinese alla Milano Design Week

Per la prima volta al mondo, la mostra adotta una modalità di registrazione in prima persona tramite occhiali AI, catturando a distanza zero l’eccellente maestria degli artigiani dell’ICH. Pronunciando “Hello, Qwen”, i visitatori possono attivare funzioni come il riconoscimento visivo AI e la registrazione video. Gli occhiali supportano inoltre la traduzione in tempo reale in 89 lingue e introducono per la prima volta la clonazione vocale AI per l’interpretazione simultanea.

Il curatore principale Davide Rampello ha collaborato con Qwen AI Glasses per presentare il primo documentario al mondo interamente girato con occhiali AI, Qwen AI Glasses See China . Dotato di una fotocamera da 12 MP, qualità d’immagine da 3K a 4K e tecnologia AI di doppia stabilizzazione, il documentario sostituisce alcune angolazioni tradizionali, offrendo una prospettiva immersiva, simile a quella dell’occhio umano, che conduce il pubblico “dentro” il processo creativo dell’ICH.

Inoltre, l’installazione “Harmony” del TREEZO Group è diventata un punto focale della mostra. Utilizzando le tradizionali strutture cinesi a incastro (mortasa e tenone) come struttura portante e motivi di scrittura su ossa oracolari come elementi decorativi, l’opera reinterpreta la forma di una vela attraverso moderne tecnologie di illuminazione, mettendo in luce la saggezza millenaria e la fiducia contemporanea della cultura lignea cinese.

Il forum parallelo ha ospitato discussioni sul dialogo tra il patrimonio culturale immateriale cinese e italiano, nonché sulla sua innovazione e diffusione a livello globale. Sun Ruoxi ha illustrato sistematicamente il significato storico e il valore dei motivi tradizionali cinesi per una vita migliore, approfondendo i processi di modernizzazione, branding e trasformazione in proprietà intellettuale, e ha presentato a livello globale il “Motivo tradizionale del cavallo dello zodiaco cinese” per promuoverne la diffusione internazionale.

L’evento è co-organizzato da First Italy e Unicorn Creates Together Brand Organization, con il supporto del Centro di Ricerca e Sviluppo dei Pattern della China National Arts and Crafts Society. Qwen AI Glasses è partner esclusivo AI, mentre TREEZO è partner strategico. Sono stati inoltre invitati, con supporto amichevole, i brand guidati da eredi dell’ICH YOUJI e Zhu Chan Ji.

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Qianwen Zhilian Artificial Intelligence

Jie Peng

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