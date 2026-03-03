Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Gli investitori segnalano una forte domanda di strutture ETF di nuova generazione e di strategie di investimento ampliate: i risultati del 2026 Global ETF Investor Survey di BBH Investor Services

AA

La 13esima edizione annuale del Global ETF Investor Survey , il sondaggio a cura di Brown Brothers Harriman (BBH) Investor Services condotto tra investitori istituzionali, gestori di fondi e consulenti finanziari, evidenzia il forte entusiasmo per le nuove strutture ETF, anche se gli investitori si concentrano di nuovo sui principi basi per generare alfa in un contesto di maggiore volatilità del mercato. I risultati di quest'anno mostrano che il 96% degli investitori prevede di aumentare le allocazioni di ETF nei prossimi 12 mesi, in linea con il livello record dell'anno scorso e rafforzando il ruolo centrale della struttura ETF nei portafogli durante i periodi di incertezza del mercato.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Prosek Partners (per conto di BBH)
pro-bbh@prosek.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario